Росія завдала ракетного удару по позиціях терористів в Сирії
"Цілями для ураження стали укриття в районі на схід Пальміри, де знаходилася важка техніка і скупчення живої сили бойовиків, перекинутих терористами з Ракки. Всі цілі уражені", - повідомив Інтерфакс із посиланням на заяву оборонного відомства РФ.
Згідно з повідомленням, пуски чотирьох крилатих ракет Калібр були здійснені зі східної частини Середземного моря з фрегата Адмірал Ессен та підводного човна Краснодар.
Російські військові зазначили, що повідомили про удари командування США, Туреччини та Ізраїлю, чиї сили беруть участь у конфлікті на території Сирії.
Пальміра була зайнята російськими силами і союзними їм військами лідера Башара Асада навесні 2016 року, а восени того ж року терористи вибили їх з міста.
10 квітня 2017 року США завдали удару по авіабазі Шайрат, підконтрольної режиму Асада.
У Вашингтоні заявили, що це стало відповіддю на хімічну атаку проти жителів міста Хан-Шейхун, яка, за даними США, була здійснена літаками, що піднялися саме з цієї бази.
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