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Росія завдала ракетного удару по позиціях терористів в Сирії

Запуск чотирьох крилатих ракет Калібр були здійснені зі східної частини Середземного моря з фрегата Адмірал Ессен
Міністерство оборони Росії повідомило, що російські кораблі завдали удар крилатими ракетами по позиціях терористів Ісламської держави в районі Пальміри в Сирії.
Росія завдала ракетного удару по позиціях терористів в Сирії Фото: interfax.ru

"Цілями для ураження стали укриття в районі на схід Пальміри, де знаходилася важка техніка і скупчення живої сили бойовиків, перекинутих терористами з Ракки. Всі цілі уражені", - повідомив Інтерфакс із посиланням на заяву оборонного відомства РФ.

Згідно з повідомленням, пуски чотирьох крилатих ракет Калібр були здійснені зі східної частини Середземного моря з фрегата Адмірал Ессен та підводного човна Краснодар.

Російські військові зазначили, що повідомили про удари командування США, Туреччини та Ізраїлю, чиї сили беруть участь у конфлікті на території Сирії.

Пальміра була зайнята російськими силами і союзними їм військами лідера Башара Асада навесні 2016 року, а восени того ж року терористи вибили їх з міста.

10 квітня 2017 року США завдали удару по авіабазі Шайрат, підконтрольної режиму Асада.

У Вашингтоні заявили, що це стало відповіддю на хімічну атаку проти жителів міста Хан-Шейхун, яка, за даними США, була здійснена літаками, що піднялися саме з цієї бази.

Нагадаємо, у Сирії загинули двоє російських військових радника. Капітан Євген Константинов намагався врятувати з-під вогню начальника розвідки майора Олександра Складанний. Сирійська армія залишила російських військових один на один з противником.
 

 

 

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31 05 2017 09:59
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