ПОЛІТИКА НОВИНИТристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі вважає за необхідне ввести з 5 березня нове перемир'я через ріст числа порушень режиму припинення вогню в лютому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія заявила про підготовку нового перемир'я на Донбасі з 5 березня
Попереднє, так зване різдвяне, перемир'я було оголошено з 23 грудня
Фото: google.com
"Протягом "новорічного" або "різдвяного" перемир'я значно знизилося число порушень режиму припинення вогню. Однак в лютому число таких випадків знову зросло. У зв'язку з цим контактна група визнала за необхідне оголосити з 5 березня "весняне "перемир'я", - заявив постпред РФ в контактній групі Борис Гризлов, пишуть "РИА Новости".
Нагадаємо, прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ в середу не повідомляла про плани ввести нове перемир'я.
Попереднє, так зване різдвяне, перемир'я було оголошено з 23 грудня.
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