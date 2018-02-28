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Росія заявила про підготовку нового перемир'я на Донбасі з 5 березня

Попереднє, так зване різдвяне, перемир'я було оголошено з 23 грудня
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі вважає за необхідне ввести з 5 березня нове перемир'я через ріст числа порушень режиму припинення вогню в лютому.
Росія заявила про підготовку нового перемир Фото: google.com

"Протягом "новорічного" або "різдвяного" перемир'я значно знизилося число порушень режиму припинення вогню. Однак в лютому число таких випадків знову зросло. У зв'язку з цим контактна група визнала за необхідне оголосити з 5 березня "весняне "перемир'я", - заявив постпред РФ в контактній групі Борис Гризлов, пишуть "РИА Новости".

Нагадаємо, прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ в середу не повідомляла про плани ввести нове перемир'я.

Попереднє, так зване різдвяне, перемир'я було оголошено з 23 грудня.

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28 02 2018 20:18
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