Росія заявила про можливу відповідь Україні у справі екіпажу судна Норд

Російське Міністерство закордонних справ заявило, що "залишає за собою право на відповідь" Україні у зв’язку із затриманням керченського судна "Норд" та забороною екіпажу виїхати з території материкової України.

"Допоки наші громадяни не будуть випущені з території України, Росія залишає за собою право на застосування заходів у відповідь", - заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує УНІАН.

Вона назвала дії України щодо екіпажу судна з анексованого Криму "утримуванням заручників".

"Ми вимагаємо від України припинити знущання над моряками, дозволити їм безперешкодно повернутися до рідного Криму", — сказала Захарова.

Зазначимо, що після затримання керченського судна Норд в Азовському морі, його капітана взяли під арешт, а членам екіпажу не дозволяють поїхати ані до Росії, ані в анексований Крим, адже вони не мають документів.

25 березня в Азовському морі затримали судно з анексованого Криму під прапором РФ. На борту "Норда", який зупинили за 15 миль від Обіточної коси, було 10 членів екіпажу. Затримане судно відвезли до порту Бердянська для подальших перевірок. На кораблі виявили трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Сьогодні капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.