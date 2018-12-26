Росія заявила про випробування "невразливої для ППО" ракети
Запуском керував президент Росії Володимир Путін. Він відвідав Національний центр управління обороною і скомандував приступити до випробувань, повідомляє російське інформагентство ТАСС, з посиланням на прес-службу Кремля.
"Пуск був проведений з позиційного району Ясний бойовим розрахунком з'єднання РВСП по умовній цілі на полігоні Кура на Камчатці", - відзначили в Кремлі.
"В ході польоту на гіперзвуковій швидкості крилатий блок зробив горизонтальне і вертикальне кероване маневрування і вразив умовну ціль в призначений час", - вказали в прес-службі.
Після випробувань Путін сказав, що вже в наступному році система "Авангард" буде надходити на озброєння і додав, що буде сформований спеціальний полк, який приступить до бойового чергування.
У Кремлі заявляють, що можливості плануючого крилатого блоку дозволяють обходити зони дії вогневих та інформаційних засобів протиракетної оборони.
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