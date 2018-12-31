Росія збільшила для мешканців окупованого Донбасу термін перебування в країні до 180 днів

Мешканці окупованого Донбасу зможуть безперервно перебувати в Росії до 180 днів. Раніше цей термін був удвічі меншим.

У документі йдеться, що термін безперервного перебування в Росії збільшено для громадян України, "що постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей", повідомляє "Громадське".

Таким чином, мешканці окупованого Донбасу зможуть безперервно перебувати в РФ до 180 днів з дати в’їзду.

Як повідомлялося, Держдума РФ ухвалила в другому читанні законопроект, який дозволить в спрощеному порядку надавати громадянство РФ "співвітчизникам, що проживають в країнах зі складними громадсько-політичними й економічними обставинами". В першу чергу йдетсья про українців.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "РФ втратить решту України", якщо визнає "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, 30 листопада Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Обмеження запровадили після введення воєнного стану, який запроваджували у 10 областях терміном на 30 днів після захоплення Росією українських суден з моряками у Керченській протоці.

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 26 грудня президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану. Водночас обмеження в’їзду для чоловіків із Росії віком 16-60 років залишились в силі.