Росія збільшила контрабанду вугілля з ОРДЛО

За місяць до країн Європи надіслали понад 200 тисяч тонн вугілля

У вересні року з Росії було поставлено на експорт в країни Європи близько 208 тисяч тонн вугілля, нелегально вивезеного з непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Це на 18% або близько 33 тис. тонн більше, ніж у серпні (близько 175 тис. тонн).

Такі цифри наводить LIGA.net з посиланням на дані РЗД і ФМС.

Стверджується, що в вересні 77,8% усієї контрабанди, або 161,4 тис. тонн, припадало на чотири російські фірми: компанію Газ-Альянс, Петролеум капітал, ТД Антрацит і Російський антрацит.

Як повідомляється, в серпні-вересні експорт вугілля, в тому числі вивезеного з Донбасу, з портів на півдні Росії був ускладнений через обмеження, введені Російськими залізницями.

"Зараз пріоритет віддається поїздам з матеріалами для будівництва Керченського мосту. Тому в Ростові спостерігалося значне скупчення вагонів з вугіллям і були затримки з відвантаженням на експорт", - повідомило джерело видання.

З липня низка великих компаній, які займаються вивезенням вугілля з окупованих районів Донбасу, припинили оформляти такі поставки в російських митних органах. У зв'язку з цим відстежити потоки вугілля на неконтрольованому українською владою кордоні з Росією складно.

Наприклад, компанія "Газ-Альянс" та ЗАТ Внешторгсервис (контролює шахти ДТЕК в ОРДЛО) не проходять як імпортери антрациту з окупованих територій України, як було раніше.

При цьому згідно з експортними накладними Федеральної митної служби, Компанія Газ-Альянс у вересні доправила за кордон через "РЖД Логистика" понад 82 тис. тонн вугілля-антрациту "невідомого походження".

Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказівки країни призначення.

Серед таких компаній - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобританія, обидві контролюються братами Олександром та Сергієм Мельничуками), Сarbon & natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (всі - Гонконг), Bornholm Inter LP.

Нагадаємо, що польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".