Росія збільшила контрабанду вугілля з ОРДЛО
Такі цифри наводить LIGA.net з посиланням на дані РЗД і ФМС.
Стверджується, що в вересні 77,8% усієї контрабанди, або 161,4 тис. тонн, припадало на чотири російські фірми: компанію Газ-Альянс, Петролеум капітал, ТД Антрацит і Російський антрацит.
Як повідомляється, в серпні-вересні експорт вугілля, в тому числі вивезеного з Донбасу, з портів на півдні Росії був ускладнений через обмеження, введені Російськими залізницями.
"Зараз пріоритет віддається поїздам з матеріалами для будівництва Керченського мосту. Тому в Ростові спостерігалося значне скупчення вагонів з вугіллям і були затримки з відвантаженням на експорт", - повідомило джерело видання.
З липня низка великих компаній, які займаються вивезенням вугілля з окупованих районів Донбасу, припинили оформляти такі поставки в російських митних органах. У зв'язку з цим відстежити потоки вугілля на неконтрольованому українською владою кордоні з Росією складно.
Наприклад, компанія "Газ-Альянс" та ЗАТ Внешторгсервис (контролює шахти ДТЕК в ОРДЛО) не проходять як імпортери антрациту з окупованих територій України, як було раніше.
При цьому згідно з експортними накладними Федеральної митної служби, Компанія Газ-Альянс у вересні доправила за кордон через "РЖД Логистика" понад 82 тис. тонн вугілля-антрациту "невідомого походження".
Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказівки країни призначення.
Серед таких компаній - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобританія, обидві контролюються братами Олександром та Сергієм Мельничуками), Сarbon & natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (всі - Гонконг), Bornholm Inter LP.
Нагадаємо, що польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".
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