Росія збирається перекинути в Чорне море три субмарини з крилатими ракетами

Ще три субмарини вже знаходяться в Чорному морі

До кінця 2017 року Росія має намір поповнити Чорноморський флот кількома неатомними підводними човнами, здатними нести крилаті ракети.

Про це в неділю в окупованому Севастополі повідомив представник флоту В'ячеслав Трухачов, пише УНІАН з посиланням на ТАСС.

Трухачов нагадав, що зараз на Чорноморський флот прибувають нові неатомні підводні човни проекту 636.3, оснащені крилатими ракетами комплексу "Калібр". Три субмарини – "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" і "Старий Оскол" – вже знаходяться у Чорному морі.

До кінця 2017 року очікується прибуття ще трьох аналогічних підводних човнів, що носять імена "Краснодар", "Колпіно" і "Великий Новгород".

Підводні човни проекту 636.3, завдяки низькому рівню гучності здатні забезпечити завчасне виявлення та можливість атаки кораблів противника з великої дистанції за допомогою протикорабельних крилатих ракет.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.

На початку березня стало відомо, що Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування, порушивши таким чином умови російсько-американського договору від 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.