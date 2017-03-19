Росія збирається перекинути в Чорне море три субмарини з крилатими ракетами
Про це в неділю в окупованому Севастополі повідомив представник флоту В'ячеслав Трухачов, пише УНІАН з посиланням на ТАСС.
Трухачов нагадав, що зараз на Чорноморський флот прибувають нові неатомні підводні човни проекту 636.3, оснащені крилатими ракетами комплексу "Калібр". Три субмарини – "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" і "Старий Оскол" – вже знаходяться у Чорному морі.
До кінця 2017 року очікується прибуття ще трьох аналогічних підводних човнів, що носять імена "Краснодар", "Колпіно" і "Великий Новгород".
Підводні човни проекту 636.3, завдяки низькому рівню гучності здатні забезпечити завчасне виявлення та можливість атаки кораблів противника з великої дистанції за допомогою протикорабельних крилатих ракет.
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.
На початку березня стало відомо, що Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування, порушивши таким чином умови російсько-американського договору від 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
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