Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації, - Єльченко
"Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації. Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці ", - констатував він, йдеться у повідомленні української місії в ООН.
Також Єльченко зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями".
В.Єльченко в РБ ООН: Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці pic.twitter.com/VXZJXnx8yj— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.
"Місцеві вибори на Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі лише після реалізації безпекового комплексу заходів", - наголосив постпред.
Володимир Єльченко закликаємо ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де "Росія проводить небувалі репресії".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав обмежити можливість вето постійними членами ООН.
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