Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації, - Єльченко

Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці.

З такою заявою виступив постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко на засіданні РБ ООН щодо австрійського головування в ОБСЄ.

"Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації. Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці ", - констатував він, йдеться у повідомленні української місії в ООН.

Також Єльченко зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями".

В.Єльченко в РБ ООН: Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці pic.twitter.com/VXZJXnx8yj — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.

"Місцеві вибори на Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі лише після реалізації безпекового комплексу заходів", - наголосив постпред.

Володимир Єльченко закликаємо ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де "Росія проводить небувалі репресії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав обмежити можливість вето постійними членами ООН.