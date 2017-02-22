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Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації, - Єльченко

Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці.
З такою заявою виступив постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко на засіданні РБ ООН щодо австрійського головування в ОБСЄ.
Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації, - Єльченко Фото:un.org

"Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації. Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці ", - констатував він, йдеться у повідомленні української місії в ООН.

Також Єльченко зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями".


"Місцеві вибори на Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі лише після реалізації безпекового комплексу заходів", - наголосив постпред.

Володимир Єльченко закликаємо ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де "Росія проводить небувалі репресії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав обмежити можливість вето постійними членами ООН.

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22 02 2017 22:35
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