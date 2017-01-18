Путін погодився на озброєння місії ОБСЄ на Донбасі стрілецькою зброєю
"Ми готові на те, щоб збільшити кількість моніторів на лінії зіткнення і на складах, зробити цю присутність цілодобовою і дати можливість спостерігачам носити особисту стрілецьку зброю", - сказав Лавров під час спільної наради з головою ОБСЄ Себастьяном Курцом, передає "Интерфакс".
При цьому міністр відкинув ідею про озброєну поліцейську місію, що її просуває Україна, на Донбасі.
"Якщо під озброєною місією ОБСЄ ви мали на увазі ту ідею, яку зараз вкидають із Києва, мовляв, потрібно збройну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить Мінським угодам", - наголосив Лавров.
За версією Лаврова, в Мінських угодах передбачено, що Україна повинна наділити окремі райони Донбасу правом мати сили правопорядку.
"Тому ніяких збройних іноземних місій для підтримки порядку на Донбасі в цих умовах не потрібно", - заявив він.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що питання введення поліцейської місії на Донбасі узгоджене країнами, що входять в "нормандську четвірку".
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