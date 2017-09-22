Росія згодна розмістити миротворців ООН на Донбасі тільки на лінії зіткнення
"Я хотіла б нагадати, про що йдеться. Це дуже важливе питання. Вони будуть розгортатися на лінії зіткнення, де знаходяться спостерігачі ОБСЄ для того, щоб забезпечувати їх безпеку. Не більше і не менше. Усі двоякі міркування неприпустимі - тут треба бути гранично чіткими", - заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи зустріч президентів України Петра Порошенка і США Дональда Трампа, 21 вересня у Нью-Йорку, повідомляє УНІАН.
Вона зазначила, що зараз триває робота над проектом резолюції. Є російські пропозиції - російський проект резолюції та пропозиції інших країн - говорити про те, що і коли ляже на стіл Радбезу для голосування, поки зарано, додала вона.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
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