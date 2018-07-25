Росія змінила тактику блокування Азовського моря, – прикордонники

За міжнародним договором Азовське море є морем внутрішнього користування як для України, так і для РФ. Його можуть вільно використовувати дві сторони

Росія змінила свою поведінку в Азовському морі - почала затримувати іноземні судна під час їх проходу через Керченську протоку.

"Ми відслідковуємо, що Російська Федерація змінила алгоритм своїх дій в Азовському морі... затримує іноземні судна, які йдуть в Україну, в Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів проходу саме через Керченську протоку. Є інформація, що час затримки суден іноді складає до 3-х діб", - повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, інформує"Укрінформ".

За словами Слободяна, це впливає на економічну привабливість України.

Водночас він зауважив, що за міжнародним договором Азовське море є морем внутрішнього користування як для України, так і для РФ. Його можуть вільно використовувати дві сторони, тому формально Росія може оглядати судна, але ми "розуміємо, для чого це робиться".

Відповідаючи на питання журналістів, чи є сенс розривати зазначений договір про двостороннє використання Азовського моря, Слободян зауважив, що зміна договору має цінність, лише коли обидві сторони мають намір його виконувати.

"Ми можемо ухвалити таке рішення в односторонньому порядку, але, на мою думку, ефекту від цього не буде", - сказав він.

У свою чергу керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк зауважив, що, на його переконання, російська сторона створює проблеми для суден, які заходять в Україну, для тиску на неї, зокрема в питанні відновлення Україною водопостачання Криму.

Через затримки іноземні судна починають переглядати свою логістику, щоб не заходити до портів Маріуполя та Бердянська, а це створює економічні проблеми для цих міст, пояснив він.

"РФ створює передумови для певних негативних економічно-соціальних наслідків у цих містах", - додав Слободян.

Вже є відомості про те, що в Маріупольському порту формується псевдоорганізація для створення безладів у місті, зауважив представник ДПСУ.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.