Росія змінила тактику на знищення інфраструктури на Донбасі, - Жебрівський

Російська Федерація змінила тактику на Донбасі і тепер спрямовує зусилля на руйнування інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу".

"Відновилися досить значні обстріли і Росія змінила тактику, в тому числі на руйнування інфраструктури, це правда ... Сьогодні українська власність, українські надра, український метал намагаються продати через Росію в світі. Такі компанії повинні отримати санкції, і я думаю, що наше Міністерство закордонних справ, наші дипломати, все-таки, вдадуться до таких заходів", - зазначив Жебрівський.

За словами голови ОВДА, тактика Росії була спрямована на те, щоб легалізувати вибори і "впарити" курячого полковника Захарченка і сторожа Плотницького у вигляді так званих політиків".

"Коли стало зрозуміло, що це не вдасться, були надії на великого друга Трампа. Зараз, на мій погляд, Росія намагається грати в Придністровський сценарій, в "заморожування" тимчасово окупованих територій", - сказав Жебрівський.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".