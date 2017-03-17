Росія змінила тактику на знищення інфраструктури на Донбасі, - Жебрівський
Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу".
"Відновилися досить значні обстріли і Росія змінила тактику, в тому числі на руйнування інфраструктури, це правда ... Сьогодні українська власність, українські надра, український метал намагаються продати через Росію в світі. Такі компанії повинні отримати санкції, і я думаю, що наше Міністерство закордонних справ, наші дипломати, все-таки, вдадуться до таких заходів", - зазначив Жебрівський.
За словами голови ОВДА, тактика Росії була спрямована на те, щоб легалізувати вибори і "впарити" курячого полковника Захарченка і сторожа Плотницького у вигляді так званих політиків".
"Коли стало зрозуміло, що це не вдасться, були надії на великого друга Трампа. Зараз, на мій погляд, Росія намагається грати в Придністровський сценарій, в "заморожування" тимчасово окупованих територій", - сказав Жебрівський.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану