Росія значно посилила дезінформаційну кампанію після анексії Криму, - НАТО
"НАТО має справу із суттєвим зростанням обсягів російської пропаганди та дезінформації з моменту незаконної анексії Криму", – розповіла представник НАТО агентству Reuters.
У дезінформаційній кампанії, за її словами, беруть участь, зокрема, державні медіа-компанії Sputnik і Russia Today (RT), які часто публікують неправдиву інформацію.
Оана Лунгеску зазначила, що на сайті НАТО "зібрано 32 російські міфи про НАТО, які систематично використовуються у матеріалах Sputnik, RT і низки інших ЗМІ, що перебувають у власності або під контролем російського уряду".
Офіційний представник навела кілька прикладів дезінформації. Зокрема, випадок, що стався в липні 2016, коли Sputnik, RT та деякі інші російські ЗМІ повідомили новину про пожежу на базі НАТО в Ізмірі, назвавши її навмисним саботажем після спроби держперевороту в Туреччині.
"Ми зв'язалися із Sputnik, RT й іншими, щоб виправити новину, оскільки пожежа виникла в лісі, далеко від бази і не мала до неї жодного стосунку", – пояснила Лунгеску.
Нагадаємо, раніше країни-члени НАТО висловили свою підтримку уряду України і реформам, які проводить українська влада.
Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.
У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на інформацію про можливий референдум щодо членства України в Альянсі і зауважив, що щоб вступити до НАТО Україна повинна відповідати стандартам Альянсу.
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