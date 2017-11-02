Росія значно посилила дезінформаційну кампанію після анексії Криму, - НАТО

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила в суботу, 11 лютого, що обсяги пропаганди та дезінформації з боку Росії значно зросли з часів кримських подій.

"НАТО має справу із суттєвим зростанням обсягів російської пропаганди та дезінформації з моменту незаконної анексії Криму", – розповіла представник НАТО агентству Reuters.

У дезінформаційній кампанії, за її словами, беруть участь, зокрема, державні медіа-компанії Sputnik і Russia Today (RT), які часто публікують неправдиву інформацію.

Оана Лунгеску зазначила, що на сайті НАТО "зібрано 32 російські міфи про НАТО, які систематично використовуються у матеріалах Sputnik, RT і низки інших ЗМІ, що перебувають у власності або під контролем російського уряду".

Офіційний представник навела кілька прикладів дезінформації. Зокрема, випадок, що стався в липні 2016, коли Sputnik, RT та деякі інші російські ЗМІ повідомили новину про пожежу на базі НАТО в Ізмірі, назвавши її навмисним саботажем після спроби держперевороту в Туреччині.

"Ми зв'язалися із Sputnik, RT й іншими, щоб виправити новину, оскільки пожежа виникла в лісі, далеко від бази і не мала до неї жодного стосунку", – пояснила Лунгеску.

Нагадаємо, раніше країни-члени НАТО висловили свою підтримку уряду України і реформам, які проводить українська влада.

Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на інформацію про можливий референдум щодо членства України в Альянсі і зауважив, що щоб вступити до НАТО Україна повинна відповідати стандартам Альянсу.