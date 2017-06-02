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Росія знову відмовила Україні у видачі Сенцова та Кольченка

Відмова пов'язана з тим, що російська сторона вважає українців громадянами РФ
Російська сторона вкотре відмовилася видати Україні незаконно утримуваних в РФ українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Росія знову відмовила Україні у видачі Сенцова та Кольченка Олег Сенцов, Олександр Кольченко Фото: Reuters

Відмова пов'язана з тим, що РФ вважає їх своїми громадянами.

"Це "громадянство" було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом", - написав заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook.

Пєтухов запевнив, що Україна буде домагатися повернення політв'язнів через міжнародні організації, що мають вплив на РФ, а також в рамках позовів, поданих до ЄСПЛ.

Раніше президент Володимир Путін відмовився звільняти українського режисера Сенцова, засудженого на 20 років за підготовку терактів у Криму.

"Ми повинні виходити з того, що живемо в правовій державі, і питання такого роду повинні вирішуватися судовою системою. Сенцов засуджений не за творчість. А за те, що взяв на себе абсолютно інші функції... фактично присвятив своє життя терористичній діяльності. Справа не в його позиції, не в тому, що він думає з приводу подій у Криму. Справа в його наміри і підготовці протиправних дій", - заявив Путін.

Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

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06 02 2017 09:10
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