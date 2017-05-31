Росія зняла ряд обмежень стосовно Туреччини
Як наголошується в документі, чинність втрачає становище, яке вводить обмеження для організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання ними окремих видів робіт (послуг) на території Росії.
Глава держави зняв обмеження на наймання в Росії турецьких працівників і на роботі турецьких компаній в окремих сферах. Про це повідомляє Анадолу.
Путін доручив МЗС повідомити Анкару про часткове відновлення угоди про умови взаємних поїздок громадян, підписаної в 2010 році. Також президент розширив список турецьких громадян, які зможуть відвідувати Росію без віз.
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володими Путін заявив, що стосунки Росії з Туреччиною повністю відновлено, Москва оголосила про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.
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