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Росія зосередила зняті з озброєння танки на кордоні з Україною, – волонтерська розвідка

Це може вказувати на підготовку до чергового витка ескалації бойових дій
Під час моніторингу профілів у соціальних мережах російських військовослужбовців та спостереження за прикордонними районами в зоні напруги на Донбасі, волонтери-розвідники виявили списані російські танки на кордоні з Україною.
Росія зосередила зняті з озброєння танки на кордоні з Україною, – волонтерська розвідка Фото: informnapalm.org

Нетипова активність може вказувати на підготовку до чергового витка ескалації бойових дій, повідомляє InformNapalm.

Зафіксовано, що в прикордонний район населеного пункту Кантемирівка (Воронезька область, РФ) перекинули групу танків Т-72Б та Т-80БВ, знятих з озброєння російської армії. Помітити ці танки допомогли цивільні, які активно селфилися на фоні бронетехніки, тимчасово розташованої прямо біля селища міського типу.


Фото: informnapalm.org

Для аналізу волонтери використали фото, завантажені місцевими жителями в період березня-квітня 2017 року. Деякі фотографії мають геотеги.


Фото: informnapalm.org


Фото: informnapalm.org

Тільки судячи з фотографій цивільних і лише в зазначеному районі прикордонного смт Кантемирівка розташовано щонайменше 4-5 танків Т-80БВ і кілька танків Т-72Б. Також слід звернути увагу на зовнішній вигляд танків: на них бортові номери написані в нестандартних місцях "кустарним способом без трафаретів".


Фото: informnapalm.org

"За 50 км на північний схід від смт Кантемирівка розташоване місто Богучар, де РФ будує велику військову базу. У 2015 році надійшла інформація про формування в Богучарі 10-ї танкової дивізії. Повідомляли, що у Воронезьку область передислокували з Нижнього Новгорода управління 20-ї загальновійськової армії і 9-у окрему мотострілецьку бригаду. У Міноборони РФ також коментували, що в Богучарі залишається 262-а база зберігання і ремонту військової техніки (танкова). Там само розгорнута 1-а окрема танкова бригада, якій передано назву 10-ї гвардійської Уральської добровольчої танкової дивізії, згорнутої у 2009 році у 262-у базу зберігання. Москва використовує військові бази біля кордону з Україною для відправлення озброєння, техніки та солдатів на Донбас", – йдеться в публікації InformNapalm.

Нагадаємо, раніше Міноборони Російської Федерації оприлюднило інформацію про плани та обсяги утилізації озброєння, яке "входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави".

Волонтери вже оприлюднювали дані російських танкістів, що воюють на Донбасі.

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16 04 2017 22:30
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