росія зводить оборонні рубежі, щоб "захистити" анексований Крим

російська влада почала будівництво оборонних рубежів на анексованому в 2014 році та окупованому українському Кримському півострові.

російська влада почала будівництво оборонних рубежів на анексованому в 2014 році та окупованому українському Кримському півострові.

Як заявив глава адміністрації москви Сергій Аксьонов, мета фортифікаційних робіт – забезпечення безпеки на окупованій росією частині прилеглої Херсонської області, бо звідти вузький перешийок веде до Криму, пише Zeit.

Наприкінці минулого тижня російські окупанти залишили правий берег Дніпра, а разом з ним і обласну столицю Херсон. російські війська захопили ці території невдовзі після початку загарбницької війни проти України 24 лютого.

Нова лінія фронту по Дніпру становить трохи більше 60 кілометрів по прямій від Криму. Однак під час відступу російські війська підірвали три мости через Дніпро, що ускладнило просування української армії в цьому районі.