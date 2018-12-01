Росія звинувачує британських журналістів у підриві іміджу країни перед ЧС-2018
Як заявила у п’ятницю офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, британські журналісти нібито отримали пряму вказівку по створенню негативних сюжетів перед Чемпіонатом, повідомляє ТАСС.
"Зараз нам стало відомо, що журналісти Сполученого Королівства, причому це не одне ЗМІ, а цілий ряд, отримали в прямому сенсі державне замовлення на запуск медійної компанії зі створення негативного фону для проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії", - сказала вона.
Захарова зазначила, що журналістам не було запропоновано сфокусуватися на пошуку сюжетів, "сюжети, теми і заходи були теж опрацьовані".
"Були розроблені тези, які були запропоновані ЗМІ Великої Британії для використання в своїх матеріалах", - заявила вона.
"З цих тез і сюжетів я можу озвучити такі: нібито відсутність в Росії необхідної інфраструктури та умов для проведення чемпіонату, агресивність російських уболівальників, непрофесіоналізм місцевих правоохоронних органів, нездатність гарантувати безпеку іноземних туристів.
Вся ця історія буде активно розігруватися напередодні Чемпіона світу в РФ в західних ЗМІ", - сказала офіційний представник МЗС РФ.
Нагадаємо, на початку грудня депутатка Європарламенту Ребекка Хармс закликала політиків і просто глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.
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