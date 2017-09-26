Росія звинувачує США в загибелі свого генерала в Сирії, Держдеп - заперечує
"Трагедія, свідками якої ми стали, загибель російського командира - це та ціна, плата кров'ю за це лукавство американської політики (в боротьбі з тероризмом)", - сказав Рябков, повідомляє ТАСС.
Російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку терористів "Ісламської держави".
В Міноборони РФ заявили, що Асапов перебував у командному пункті сирійських військ, "надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор".
Керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт у Twitter написала, що американська сторона жодним чином не причетна до загибелі Асапова.
"Звинувачення, що США підтримують ІДІЛ і причетні до загибелі російського командувача, не мають під собою підстав. Коаліція на чолі з США має одну мету: перемогти ІДІЛ", - написала Науерт.
"Ми продовжимо взаємодію з Росією щодо запобігання конфліктам в Сирії, проте зроблені російськими чиновниками коментарі не відповідають дійсності і не є корисними", - додала вона.
Нагадаємо, що в сирійському місті Ідліб внаслідок авіаударів з боку Росії загинули 27 цивільних.
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