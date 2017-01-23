Росія звинуватила п'ятьох своїх громадян у причетності до "Правого Сектору"

"Правий сектор" вважається в Росії екстремістською і забороненою організацією

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".

Порушено кримінальні справи щодо п'ятьох громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова, - повідомила в понеділок виконувач обов'язків керівника управління взаємодії із засобами масової інформації відомства Світлана Петренко.

У їхніх діях вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь в ній).

СК РФ стверджує, що всі п'ятеро росіян "підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму".

Відзначається, що вони в різний час покинули Росію і попрямували в Україну, де вступили до лав "Правого сектора".

Слідство інкримінує їм "пропаганду, систематичну участь в мітингах ході та інших суспільно-масових заходах цієї організації", а також "активну участь в каральних операціях проти мирного населення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У СК РФ обіцяють, що продовжать роботу зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації "Правий сектор", незалежно від їх громадянства.

Як відомо, "Правий сектор" вважається в Росії екстремістською і забороненою організацією.

Раніше одного з лідерів УНА-УНСО, екс-бійця ЗСУ і "Правого сектора" Ігоря Мазура оголосили в Росії у розшук.

Нагадаємо, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектора" Дмитра Яроша і Андрія Тарасенка, керівників цієї організації Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського та інших осіб.