Росія звинуватила п'ятьох своїх громадян у причетності до "Правого Сектору"
Порушено кримінальні справи щодо п'ятьох громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова, - повідомила в понеділок виконувач обов'язків керівника управління взаємодії із засобами масової інформації відомства Світлана Петренко.
У їхніх діях вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь в ній).
СК РФ стверджує, що всі п'ятеро росіян "підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму".
Відзначається, що вони в різний час покинули Росію і попрямували в Україну, де вступили до лав "Правого сектора".
Слідство інкримінує їм "пропаганду, систематичну участь в мітингах ході та інших суспільно-масових заходах цієї організації", а також "активну участь в каральних операціях проти мирного населення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
У СК РФ обіцяють, що продовжать роботу зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації "Правий сектор", незалежно від їх громадянства.
Як відомо, "Правий сектор" вважається в Росії екстремістською і забороненою організацією.
Раніше одного з лідерів УНА-УНСО, екс-бійця ЗСУ і "Правого сектора" Ігоря Мазура оголосили в Росії у розшук.
Нагадаємо, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектора" Дмитра Яроша і Андрія Тарасенка, керівників цієї організації Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського та інших осіб.
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