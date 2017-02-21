Росія звинуватила Україну в зриві відведення озброєння в зоні АТО
"На минулому засіданні Контактної групи досягнута домовленість про відвід важкого озброєння відповідно до ліній, зазначеними в Мінських угодах. Це повинно було статися 20-го лютого. На жаль, змушений констатувати: на поточний момент всередині зони безпеки фактично на всій протяжності лінії розмежування все ще розміщено важке озброєння", - сказав Гризлов журналістам, пише "Інтерфакс".
Він стверджує, що саме Україна зриває домовленості.
"Нинішня українська влада не прагне до вирішення комплексу проблем, що накопичилися в регіоні", - наголосив повпред.
Тим часом у штабі АТО назвали подібні заяви провокацією.
"Як можна говорити про те, що ми щось зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямі застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно", - сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.
Нагадаємо, на Донбасі з 20 лютого мало розпочатися чергове перемир'я і відведення озброєнь. У штабі АТО, однак, повідомили, що бойовики не припиняють стріляти, хоча і менш активно.
Як інформував iPress.ua, станом на ранок у зоні проведення АТО зафіксували 14 обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військовиків.
Відзначимо, що за минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.
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