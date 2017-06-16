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Росія звинуватила Захарченка в халатності, - розвідка

Захарченка звинуватили у нецільовому використанні наданої допомоги
Розвідка Міністерства оборони заявляє, що Росія підозрює "уряди" самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" у нецільовому використанні наданих їм коштів і матеріально-технічних засобів.
Росія звинуватила Захарченка в халатності, - розвідка Фото: EPA/UPG

"Керівництво РФ підозрює уряди т.зв. "ДНР/ЛНР" у нецільовому використанні наданої допомоги", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в соціальній мережі Facebook, повідомляють Українські Новини.

Зазначено, що 14 червня в Донецьку російські "контролюючі особи" заслухали "главу ДНР" Олександра Захарченка.

Відповідно до повідомлення, він обвинувачується в халатному ставленні до виконання службових обов'язків, що призвело до масштабного розкрадання отриманих з Росії грошових коштів і матеріально-технічних засобів.

Також повідомляється, що очікується відставка низки посадових осіб в "уряді ДНР" із наступним арештом.

"Для не уникнення покарання осіб, причетних до розкрадання російської допомоги, усім т.зв. "державним службовцям і працівникам бюджетної сфери ДНР/ЛНР" заборонений виїзд на територію України й відвідування "сірої зони", що прилегла до лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що зростає рівень невдоволення особового складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ рішенням командування про збільшення термінів перебування на передових позиціях (від 4 тижнів і більше) і зміни у виплатах за бойове чергування (1% від добового грошового забезпечення), які надалі планується нараховувати тільки військовослужбовцям, які несуть службу безпосередньо в передових підрозділах.

Раніше iPress.ua повідомляв, що співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.

 

 

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16 06 2017 11:37
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