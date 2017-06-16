Росія звинуватила Захарченка в халатності, - розвідка

Розвідка Міністерства оборони заявляє, що Росія підозрює "уряди" самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" у нецільовому використанні наданих їм коштів і матеріально-технічних засобів.

"Керівництво РФ підозрює уряди т.зв. "ДНР/ЛНР" у нецільовому використанні наданої допомоги", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в соціальній мережі Facebook, повідомляють Українські Новини.

Зазначено, що 14 червня в Донецьку російські "контролюючі особи" заслухали "главу ДНР" Олександра Захарченка.

Відповідно до повідомлення, він обвинувачується в халатному ставленні до виконання службових обов'язків, що призвело до масштабного розкрадання отриманих з Росії грошових коштів і матеріально-технічних засобів.

Також повідомляється, що очікується відставка низки посадових осіб в "уряді ДНР" із наступним арештом.

"Для не уникнення покарання осіб, причетних до розкрадання російської допомоги, усім т.зв. "державним службовцям і працівникам бюджетної сфери ДНР/ЛНР" заборонений виїзд на територію України й відвідування "сірої зони", що прилегла до лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що зростає рівень невдоволення особового складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ рішенням командування про збільшення термінів перебування на передових позиціях (від 4 тижнів і більше) і зміни у виплатах за бойове чергування (1% від добового грошового забезпечення), які надалі планується нараховувати тільки військовослужбовцям, які несуть службу безпосередньо в передових підрозділах.