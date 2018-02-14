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На Олімпіаді росіян вигнали зі стадіону через прапор з зображенням Леніна

Співробітники стадіону пояснили, що комуністична символіка заборонена через напружені відносини Південної Кореї з КНДР
На Олімпіаді-2018 в Пхенчхані у російських вболівальників, які приїхали забрали прапор із зображенням Володимира Леніна і вигнали їх зі стадіону.
На Олімпіаді росіян вигнали зі стадіону через прапор з зображенням Леніна Фото: Газета.ru

"Охорону стадіону обурили два вболівальника на центральному секторі. Вони прийшли на змагання з лижних гонок в спринті з прапорами СРСР і Всесоюзного ленінського комуністичного союзу молоді із зображенням Володимира Леніна", - повідомляє російське видання "Газета.ru".

Фото: Газета.ru

"Ось так росіян гноблять, не дають нормально повболівати. Ці прапори не заборонені, ми читали правила і питали в російських волонтерів", - розповів один з вболівальників.

Фото: Газета.ru

Спочатку волонтери намагалися переконати росіян заховати прапори, однак безуспішно. Слідом були викликані охоронці. Вони попросили вболівальників віддати прапори. Однак замість цього громадяни РФ вирішили краще покинути трибуну разом з радянською символікою. Співробітники стадіону пояснили, що комуністична символіка заборонена через напружені відносини Південної Кореї з КНДР.

Як відомо, зимова Олімпіада в місті Пхьончхан (Південна Корея) проходитиме з 9 по 25 лютого. Північна і Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття.

Нагадаємо, Південну Корею для участі в церемонії відкриття зимової Олімпіади відвідала делегація з Пхеньяна, яку очолювала сестра лідера КНДР Кім Е Чжон.

Делегація передала президенту Південної Кореї лист від лідера КНДР із запрошенням відвідати Північну Корею та провести зустріч з її лідером. Південнокорейський президент прийняв запрошення.


 

 

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14 02 2018 09:35
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