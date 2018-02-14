На Олімпіаді росіян вигнали зі стадіону через прапор з зображенням Леніна
"Охорону стадіону обурили два вболівальника на центральному секторі. Вони прийшли на змагання з лижних гонок в спринті з прапорами СРСР і Всесоюзного ленінського комуністичного союзу молоді із зображенням Володимира Леніна", - повідомляє російське видання "Газета.ru".
Фото: Газета.ru
"Ось так росіян гноблять, не дають нормально повболівати. Ці прапори не заборонені, ми читали правила і питали в російських волонтерів", - розповів один з вболівальників.
Фото: Газета.ru
Спочатку волонтери намагалися переконати росіян заховати прапори, однак безуспішно. Слідом були викликані охоронці. Вони попросили вболівальників віддати прапори. Однак замість цього громадяни РФ вирішили краще покинути трибуну разом з радянською символікою. Співробітники стадіону пояснили, що комуністична символіка заборонена через напружені відносини Південної Кореї з КНДР.
Як відомо, зимова Олімпіада в місті Пхьончхан (Південна Корея) проходитиме з 9 по 25 лютого. Північна і Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття.
Нагадаємо, Південну Корею для участі в церемонії відкриття зимової Олімпіади відвідала делегація з Пхеньяна, яку очолювала сестра лідера КНДР Кім Е Чжон.
Делегація передала президенту Південної Кореї лист від лідера КНДР із запрошенням відвідати Північну Корею та провести зустріч з її лідером. Південнокорейський президент прийняв запрошення.
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