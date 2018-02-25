Росіянам не дозволять підняти національний прапор на закритті Олімпійських ігор
Прапор Росії не буде піднято на церемонії закриття Олімпіади, але санкції з Олімпійського комітету РФ можуть бути зняті незабаром після закінчення Ігор, щойно буде підтверджено, що ніяких додаткових позитивних випадків застосування допінгу спортсменами з Росії не було, пише insidethegames.
Причиною санкцій до Олімпійського комітету Росії стали два позитивних тести на допінг російських спортсменів на Олімпіаді в Пхьончхані. Заборонені речовини виявили в пробах бобслеїстки Надії Сергєєвої та керлінгіста Олександра Крушельницького.
Рішення щодо російського Олімпійського комітету називають компромісним. Його досягли під час майже чотиригодинних важких переговорів на засіданні Виконавчої ради Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), а потім на неофіційних обговореннях в Олімпійському клубі, пише видання.
Як повідомляв iPress.ua, комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала виконкому МОК не знімати відсторонення з Олімпійського комітету Росії (ОКР).
Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.
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