Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Росіянам не дозволять підняти національний прапор на закритті Олімпійських ігор

Заборона пов'язана з порушенням російськими спортсменами антидопінгових правил
Російським спортсменам заборонили йти під своїм прапором на церемонії закриття Олімпіади в Пхьончхані.
Росіянам не дозволять підняти національний прапор на закритті Олімпійських ігор Фото: by24.org

Прапор Росії не буде піднято на церемонії закриття Олімпіади, але санкції з Олімпійського комітету РФ можуть бути зняті незабаром після закінчення Ігор, щойно буде підтверджено, що ніяких додаткових позитивних випадків застосування допінгу спортсменами з Росії не було, пише insidethegames.

Причиною санкцій до Олімпійського комітету Росії стали два позитивних тести на допінг російських спортсменів на Олімпіаді в Пхьончхані. Заборонені речовини виявили в пробах бобслеїстки Надії Сергєєвої та керлінгіста Олександра Крушельницького.

Рішення щодо російського Олімпійського комітету називають компромісним. Його досягли під час майже чотиригодинних важких переговорів на засіданні Виконавчої ради Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), а потім на неофіційних обговореннях в Олімпійському клубі, пише видання.

Як повідомляв iPress.ua, комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала виконкому МОК не знімати відсторонення з Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2018 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.