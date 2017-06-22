Росіянам, які їдуть в Європу радять робити щеплення від гепатиту через ЛГБТ-фестивалі
"З метою профілактики захворювання громадянам, які виїжджають у країни Європейського регіону, рекомендується зробити щеплення проти гепатиту А", - йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.
11 червня повідомляли про 1188 підтверджених випадків захворювання гепатитом A в 15 країнах Європи, відзначає Росспоживнагляд. Значну кількість хворих було виявлено в Нідерландах, Великобританії і Іспанії. Крім того, російське відомство стверджує, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про зростання захворюваності на гепатит А в двох країнах Північної і Південної Америки. У Чилі з травня цього року було зареєстровано 706 випадків захворюваності.
Росспоживнагляд пише, що більшість випадків захворювань зареєстровано серед гомосексуалів. Відомство зазначає, що в період з червня по вересень цього року пройдуть кілька національних і міжнародних парадів ЛГБТ-активістів, у тому числі всесвітній фестиваль у Мадриді з 23 червня по 2 липня.
"Очікується, що в заході візьмуть участь близько двох мільйонів осіб із різних країн світу. Хоча ризик передачі вірусу гепатиту А харчовим і водним шляхами в Іспанії оцінюється як низький або помірний, імовірність контактного шляху передачі інфекції від людини до людини оцінюється як висока", - попереджає Росспоживнагляд.
Росспоживнагляд також стверджує, що у ВООЗ викликає заклопотаність дефіцит вакцини проти гепатиту А в усьому світі. При цьому організація повідомляє про відсутність смертей у разі захворювання.
Гепатит А - це гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А, яке легко передається від людини до людини. За даними CDC, у США щороку реєструють 1700-2800 випадків гепатиту А.
Гепатит A не має хронічної стадії розвитку і не викликає постійних пошкоджень печінки. Після інфікування імунна система утворює антитіла проти вірусу гепатиту A, які забезпечують подальший імунітет. Захворюванню можна запобігти вакцинацією.
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