Росіянку, яка репостнула статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ, змусили платити штраф
Жінку засудили за ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх). Про це повідомляє портал Pro Gorod Samara.
За даними порталу, дівчина в 2015-2016 роках репостила матеріали The Guardian про референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів в Ірландії і BuzzFeed стосовно виставки про російських ЛГБТ-підлітків в Санкт-Петербурзі. Адміністративну справу щодо дівчини завели 26 липня.
Дівчина є співробітницею самарського регіонального громадського ЛГБТ-руху "Аверс", уточнюється на сайті руху.
Нагадаємо, наприкінці вересня глава Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров заявив, що Telegram, Facebook та інші інтернет-сервіси, які відмовляються виконувати вимоги російського законодавства, не працюватимуть на території Росії.
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