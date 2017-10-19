Росіянку, яка репостнула статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ, змусили платити штраф У матеріалі The Guardian йшлося про референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів в Ірландії

В Росії жительку Самари суд оштрафував на 50 тис. руб. за пропаганду гомосексуалізму. Уточнюється, що дівчина розмістила на своїй сторінці у Facebook посилання на статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ.

Фото: ukorg.org

Жінку засудили за ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх). Про це повідомляє портал ​Pro Gorod Samara. За даними порталу, дівчина в 2015-2016 роках репостила матеріали The Guardian про референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів в Ірландії і BuzzFeed стосовно виставки про російських ЛГБТ-підлітків в Санкт-Петербурзі. Адміністративну справу щодо дівчини завели 26 липня. Дівчина є співробітницею самарського регіонального громадського ЛГБТ-руху "Аверс", уточнюється на сайті руху. Нагадаємо, наприкінці вересня глава Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров заявив, що Telegram, Facebook та інші інтернет-сервіси, які відмовляються виконувати вимоги російського законодавства, не працюватимуть на території Росії.

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