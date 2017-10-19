Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росіянку, яка репостнула статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ, змусили платити штраф

У матеріалі The Guardian йшлося про референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів в Ірландії
В Росії жительку Самари суд оштрафував на 50 тис. руб. за пропаганду гомосексуалізму. Уточнюється, що дівчина розмістила на своїй сторінці у Facebook посилання на статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ.
Росіянку, яка репостнула статті The Guardian і BuzzFeed про ЛГБТ, змусили платити штраф Фото: ukorg.org

Жінку засудили за ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх). Про це повідомляє портал ​Pro Gorod Samara.

За даними порталу, дівчина в 2015-2016 роках репостила матеріали The Guardian про референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів в Ірландії і BuzzFeed стосовно виставки про російських ЛГБТ-підлітків в Санкт-Петербурзі. Адміністративну справу щодо дівчини завели 26 липня.

Дівчина є співробітницею самарського регіонального громадського ЛГБТ-руху "Аверс", уточнюється на сайті руху.

Нагадаємо, наприкінці вересня глава Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров заявив, що Telegram, Facebook та інші інтернет-сервіси, які відмовляються виконувати вимоги російського законодавства, не працюватимуть на території Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.