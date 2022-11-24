росіяни можуть отримати право на голосування за учасників "Євробачення-2023"

Організатори конкурсу зазначили, що список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування наступного року, буде оприлюднений напередодні заходу

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" зізналися, що поки не знають, чи зможуть росіяни взяти участь у голосуванні за учасника, який їм сподобається.

Про це повідомив прес-секретар EBU Дейв Ґудман у коментарі росЗМІ.

"Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування наступного року, напередодні заходу. Ми ще не знаємо, чи буде росія у цьому списку", – сказав Гудман.

Зазначається, що точне рішення буде відоме напередодні самого фіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 9 та 11 травня 2023 року, а сам фінал – 13 травня.