LIFESTYLE НОВИНИОрганізатори конкурсу зазначили, що список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування наступного року, буде оприлюднений напередодні заходуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни можуть отримати право на голосування за учасників "Євробачення-2023"
Фото: з вільного доступу
Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" зізналися, що поки не знають, чи зможуть росіяни взяти участь у голосуванні за учасника, який їм сподобається.
Про це повідомив прес-секретар EBU Дейв Ґудман у коментарі росЗМІ.
"Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування наступного року, напередодні заходу. Ми ще не знаємо, чи буде росія у цьому списку", – сказав Гудман.
Зазначається, що точне рішення буде відоме напередодні самого фіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 9 та 11 травня 2023 року, а сам фінал – 13 травня.
Нагадаємо, що представник України автоматично потрапить у гранд-фінал майбутнього пісенного конкурсу.
"Суспільне мовлення" нещодавно оголосило фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2023".
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24 11 2022 14:31 МЕДІА
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