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Росіяни на окупованому Донбасі беруть старшокласників на військовий облік

Надійшов наказ про постановку громадян 2001 року народження на військовий облік
Окупаційне командування бойовиків на Донбасі наказало взяти на військовий облік юнаків 2001 року народження.
Росіяни на окупованому Донбасі беруть старшокласників на військовий облік Фото: ДАН

До таких дій загарбники вдалися через те, що місцеве населення не хоче долучатися до лав терористичних банд.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Щоб залучати донеччан в окупаційне військо, від російських кураторів до так званих місцевих адміністрацій надійшов наказ про постановку громадян 2001 року народження на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

Так, з 28 серпня по 25 грудня керівники окупаційних адміністрацій мають розробити план та визначити відповідальних за ці заходи.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що РФ продовжує намагатися приховувати факт участі російських військових у бойових діях на Донбасі. Командування бойовиків вилучає особисті документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство.

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18 08 2017 21:55
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