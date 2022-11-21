росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів

Пошкоджена інфраструктура включає будівлю для зберігання радіоактивних відходів і сховищ, системи ставків-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів і міст до іншого реактора та допоміжні будівлі.

Постійні обстріли Запорізької АЕС в окупованому рф Енергодарі викликають велике занепокоєння щодо серйозної ядерної катастрофи.

Про це пише Reuters.

Голова російського державного агентства з атомної енергетики росатом заявив у понеділок, що обговорив недільний обстріл ЗАЕС із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та заявив про існування ризику ядерної аварії.



"АЕС перебуває під загрозою ядерної аварії. Ми всю ніч вели переговори з МАГАТЕ", – цитує Інтерфакс слова гендиректора росатома алєксєя ліхачова.



Як вказує Reuters, росатом контролює об’єкт через дочірню компанію після того, як у жовтні президент владімір путін наказав військовим рф офіційно захопити ЗАЕС і перевести український персонал до російської організації. У Києві кажуть, що передача активів є крадіжкою.



Команда МАГАТЕ на місці повідомила, що пошкоджена інфраструктура включає будівлю для зберігання радіоактивних відходів і сховищ, системи ставків-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів і міст до іншого реактора та допоміжні будівлі.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда планує провести оцінку в понеділок, але російський атомний оператор росенергоатом сказав, що будуть обмеження на те, що саме команда може перевірити.

Радник генерального директора росатома рєнат карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено".



"При цьому рф намагається звинуватити в обстрілах Україну. Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів", – підкреслюють в Енергоатомі.

Напередодні територія Запорізької АЕС зазнала десятків вибухів внаслідок ракетних ударів. Були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них поки що не критична для ядерної безпеки.