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Росіяни планують звести оборонні споруди на межі Криму та Херсонщини

Також збільшили пропускну здатність контрольних пунктів.
Окупаційна влада Криму планує побудувати фортифікаційні споруди на адмінкордоні півострова та Херсонської області
Росіяни планують звести оборонні споруди на межі Криму та Херсонщини Фото: Getty Images

Про це заявив російський "віце-прем'єр Криму" Ігор Михайличенко, передають "Крим.Реалії".

"Одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – сказав Михайличенко.

Крім того, на засіданні російської прикордонної комісії ухвалили на час туристичного сезону збільшити пропускну здатність контрольних пунктів.

Нагадаємо, раніше окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму.

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19 07 2017 23:44
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