БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОкупаційна влада Криму планує побудувати фортифікаційні споруди на адмінкордоні півострова та Херсонської області
"Одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – сказав Михайличенко.
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Росіяни планують звести оборонні споруди на межі Криму та Херсонщини
Також збільшили пропускну здатність контрольних пунктів.
Фото: Getty Images
Про це заявив російський "віце-прем'єр Криму" Ігор Михайличенко, передають "Крим.Реалії".
"Одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – сказав Михайличенко.
Крім того, на засіданні російської прикордонної комісії ухвалили на час туристичного сезону збільшити пропускну здатність контрольних пунктів.
Нагадаємо, раніше окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму.
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