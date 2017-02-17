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Росіяни пропагували антиукраїнські настрої в Нідерландах перед референдумом, - NYT

Антиукраїнськи налаштовані активісти відвідували телевізійні ефіри, активно втручалися в дискусії в соцмережах з метою дискредитації західної підтримки України
До так званої "української команди" противника підписання Угоди про асоціацію з Україною голландського політика-соціаліста Гаррі ван Боммеля входив ряд російських емігрантів, які розпалювали антиукраїнські настрої в Нідерландах.
Росіяни пропагували антиукраїнські настрої в Нідерландах перед референдумом, - NYT

За словами самого ван Боммеля, він ніколи не перевіряв паспорти членів своєї організації і охоче приймав тих, хто на словах поділяє його позицію. Він не виключив, що деякі соратники могли бути родом з Росії, пише The New York Times.

Видання пише, що найактивнішими членами команди ван Боммеля стали росіяни і вихідці з російськомовних регіонів України, що "гнули лінію Кремля".

Разом з тим, активіст антиукраїнської партії в Нідерландах - 26-річний росіянин Микита Ананьєв, студент одного з голландських вузів. В кінці 2013 року він відвідав "школу молодих лідерів" в Москві, а напередодні референдуму активно агітував проти України.

За інформацією NYT, вищевказаний студент взяв участь у більш ніж п'ятнадцяти заходах, спрямованих проти підписання УА між Європейським Союзом і Україною.

Як повідомляється, антиукраїнськи налаштовані активісти відвідували телевізійні ефіри, активно втручалися в дискусії в соцмережах з метою дискредитації західної підтримки України.

У той же час, пише американська газета, навіть євроскептик Герт Вілдерс, який має високі шанси на перемогу на виборах у Нідерландах 15 березня, дистанціюється від прокремлівської риторики, обмежуючись висловлюваннями проти єдності Євросоюзу.

Нагадаємо, у квітні минулого року перед референдумом в Нідерландах очільник українського МЗС Павло Клімкін розповів, що основна робота антиукраїнської пропаганди зводиться до некоректного інформування громадян Нідерландів про українські реалії. При цьому добре інформовані люди голосуватимуть за асоціацію України і ЄС.

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17 02 2017 13:22
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