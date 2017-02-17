Росіяни пропагували антиукраїнські настрої в Нідерландах перед референдумом, - NYT
За словами самого ван Боммеля, він ніколи не перевіряв паспорти членів своєї організації і охоче приймав тих, хто на словах поділяє його позицію. Він не виключив, що деякі соратники могли бути родом з Росії, пише The New York Times.
Видання пише, що найактивнішими членами команди ван Боммеля стали росіяни і вихідці з російськомовних регіонів України, що "гнули лінію Кремля".
Разом з тим, активіст антиукраїнської партії в Нідерландах - 26-річний росіянин Микита Ананьєв, студент одного з голландських вузів. В кінці 2013 року він відвідав "школу молодих лідерів" в Москві, а напередодні референдуму активно агітував проти України.
За інформацією NYT, вищевказаний студент взяв участь у більш ніж п'ятнадцяти заходах, спрямованих проти підписання УА між Європейським Союзом і Україною.
Як повідомляється, антиукраїнськи налаштовані активісти відвідували телевізійні ефіри, активно втручалися в дискусії в соцмережах з метою дискредитації західної підтримки України.
У той же час, пише американська газета, навіть євроскептик Герт Вілдерс, який має високі шанси на перемогу на виборах у Нідерландах 15 березня, дистанціюється від прокремлівської риторики, обмежуючись висловлюваннями проти єдності Євросоюзу.
Нагадаємо, у квітні минулого року перед референдумом в Нідерландах очільник українського МЗС Павло Клімкін розповів, що основна робота антиукраїнської пропаганди зводиться до некоректного інформування громадян Нідерландів про українські реалії. При цьому добре інформовані люди голосуватимуть за асоціацію України і ЄС.
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