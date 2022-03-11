НОВИНИОбстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни спробують підключити ЗАЕС до Криму та захопленого сходу України – Енергоатом
Про це повідомляє Telegram НАЕК "Енергоатом".
"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", – наголосили в компанії.
В Енергоатомі підкреслюють, що найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.
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03 11 2022 11:53 МЕДІА
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