росіяни спробують підключити ЗАЕС до Криму та захопленого сходу України – Енергоатом

Обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Про це повідомляє Telegram НАЕК "Енергоатом".

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", – наголосили в компанії.

В Енергоатомі підкреслюють, що найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.