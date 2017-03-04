Росіяни умисно спровокували Смоленську трагедію, - польські прокурори
"Аналіз доказового матеріалу, проведений слідчою групою, зокрема й проведення нової фоноскопічної експертизи, що стосується розшифровки змісту розмов з реєстратора П-500 - який реєстрував слова осіб, які працюють на контрольній вежі, призвів до зміни постанови про представлення звинувачення на адресу двох громадян РФ. Зараз щодо цих осіб видано постанову про представлення звинувачення у свідомому доведенні до катастрофи у повітряному русі",- заявив Марек Кучинський, прокурор Національної прокуратури, яка веде Смоленське слідство, повідомляє "Укрінформу".
За його словами, третій особі, яка також була на контрольній вежі, висунуто звинувачення у "допомозі щодо доведення до катастрофи".
Він зазначив, що раніше їх провина кваліфікувалася як "несвідоме доведення до катастрофи".
За словами прокурора, польська сторона звернулася до російської про юридичну допомогу у питанні доведення до осіб з контрольної вежі у Смоленську інформації про звинувачення на їхню адресу, а також організації їх допиту у якості підозрюваних за участю польських слідчих.
Нагадаємо, Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.
Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.
Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.
Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.
Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.
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