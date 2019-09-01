Росіяни в Сирії зайняли підконтрольний раніше проамериканським силам район, - ЗМІ
"Російське міністерство оборони поширило у вівторок відеозапис, на якому російська військова колона проїжджає вулицею в районі міста Манбідж в провінції Алеппо. Росіяни вперше вступили в цей район, підконтрольний раніше проамериканським Сирійським демократичним силам, що складаються в основному із курдів", - повідомляє Newsweek із посиланням на поширений російським міністерством оборони відеозапис.
Як відомо, з 2011 року Манбідж контролювали різні сторони конфлікту в Сирії, але російські сили в дану місцевість до цього часу не входили. Останніми контролювали цей район сирійські курди, підтримувані Вашингтоном. Проте вони змушені були нещодавно, втративши підтримку США та опинившись перед загрозою турецького вторгнення, поступитися своїми позиціям в Манбіджі військам сирійського президента Башара аль-Асада.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Також, сили США залишаться в північно-східній Сирії, поки Туреччина не відмовиться від наступу на курдів.
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