Росіяни вважають відкриття Керченського мосту подією року

На питання "Які з перерахованих подій 2018 року, що минає ви вважаєте найважливішими?" 47% респондентів відповіли "відкриття Кримського мосту"

Більшість росіян вважають відкриття Керченського мосту однією з найважливіших подій 2018 року.

46% назвали пенсійну реформу в країні, 37% - вибори президента РФ і 36% - проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії, свідчать опубліковані в понеділок результати опитування "Левада-Центру", проведеного 13-19 грудня.

34% назвали серед найважливіших подій пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, 28% - масове вбивство у Керченському політехнічному коледжі.

25% відзначили як найважливішу подію "конфлікт у Керченській протоці" і введення воєнного стану в Україні.

Разом з тим, на питання, яким виявився для Росії 2018 рік у порівнянні з попереднім, 45% відповіли, що він став важчим, 11% - що легшим, і 44% - таким самим, як попередній.

Зазначається, що опитування проведене 13-19 грудня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб віком від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Респондентам пропонувалася картка, і вони могли обрати більше однієї відповіді або назвати свою.

Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Також, прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність українських та іноземних компаній до будівництва керченського мосту.