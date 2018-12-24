Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Росіяни вважають відкриття Керченського мосту подією року

На питання "Які з перерахованих подій 2018 року, що минає ви вважаєте найважливішими?" 47% респондентів відповіли "відкриття Кримського мосту"
Більшість росіян вважають відкриття Керченського мосту однією з найважливіших подій 2018 року.
Росіяни вважають відкриття Керченського мосту подією року Фото: ТАСС

46% назвали пенсійну реформу в країні, 37% - вибори президента РФ і 36% - проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії, свідчать опубліковані в понеділок результати опитування "Левада-Центру", проведеного 13-19 грудня.

34% назвали серед найважливіших подій пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, 28% - масове вбивство у Керченському політехнічному коледжі.

25% відзначили як найважливішу подію "конфлікт у Керченській протоці" і введення воєнного стану в Україні.

Разом з тим, на питання, яким виявився для Росії 2018 рік у порівнянні з попереднім, 45% відповіли, що він став важчим, 11% - що легшим, і 44% - таким самим, як попередній.

Зазначається, що опитування проведене 13-19 грудня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб віком від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Респондентам пропонувалася картка, і вони могли обрати більше однієї відповіді або назвати свою.

Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Також, прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність українських та іноземних компаній до будівництва керченського мосту.

 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 12:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.