Росіянин визнав провину в підриві автобуса футбольного клубу "Боруссія"

Він заявив, що зробив це після розставання з дівчиною

Обвинувачений в підриві автобуса дортмундського футбольного клубу "Боруссія" Сергій В. (має німецьке та російське громадянство) визнав провину у злочині.

Про це він заявив під час допиту в суді 8 січня, повідомляє Bild.

Підсудний додав, що глибоко шкодує про те, що трапилося і що хотів лише створити видимість шкоди, але не завдавати нікому травм. Він намагався вплинути на вартість акцій "Боруссії", щоб заробити на біржі. Приводом для вчинення нападів, за словами Сергія В., став його розрив з дівчиною, яка вирішила поїхати в Австралію. Після цього він думав про самогубство, але потім вирішив заробити гроші, щоб допомогти батькам.

Нагадаємо, 11 квітня 2017 року біля автобуса з футболістами "Боруссії" стався вибух, спрацювали три радіокерованих бомби. Травми отримав захисник Марк Бартра і поліцейський, який перебував поруч.



Фото: ap.org

Через тиждень після вибуху поліція оголосила про затримання Сергія В. – громадянина Німеччини російського походження. Слідство встановило, що незадовго до вибуху він купив біржовий контракт, який дозволяє отримати прибуток при падінні акцій "Боруссії". Чи зумів Сергій В. заробити після вибуху, невідомо.