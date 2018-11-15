Росіянин, який двічі возив сина прем’єра Чехії в Крим, розповів свою версію "викрадення"

Протопопов розповів, що був доглядачем Бабіша-молодшого, який страждає на шизофренію, та намагався ставитися до нього, "як до брата"

Росіянин Петро Протопопов, якого син прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший звинуватив у насильному утриманні в Криму, виклав свою версію нібито "викрадення" сина прем’єра.

Коли минулого року набула розголосу справа "Гнізда лелеки", тиск журналістів на Бабіша-молодшого посилився, і Протопопов захотів "забрати його з цього пекла, поки ситуація не заспокоїться", повідомляє Novinky.

Тоді Протопопов вирішив відвезти сина прем'єра у Крим. За його словами, з Бабішем-молодшим вони раніше подорожували за межі ЄС – теж в Росію, у Калінінград.

Для відвідин Криму (вони вирушили туди через Москву – Ред.) необхідно було отримати російську візу.

"Ми повинні були подати заяву на отримання візи, він (Бабіш-молодший – Ред.) сам її підписав", - розповів Протопопов.

У Крим, за його словами, вирішив їхати тому, що там ніхто не знає, хто такий Бабіш. Крім того, Протопопов вважає Крим частиною Росії і не вбачає у візиті порушення закону.

"Ви знаєте, я не чех, тому з моєї точки зору це не анексована територія, а частина Росії. І чому Росія? Ну, іншими мовами крім чеської та російської я просто не розмовляю", - пояснив Протопопов.

Він додав: знання мови давало гарантію, що у разі загострення проблем зі здоров’ям Бабіша-молодшого він без проблем міг би звернутися за необхідною медичною допомогою.

Крім того, вибору Криму сприяв клімат, оскільки у вересні там досить тепло, сказав Протопопов.

Бабіш-молодший і Протопопов пробули у Криму місяць, а після завершення терміну візи повернулись у Чехію. Там знову подали заявку на візу – цього разу тримісячну, і повернулись на анексований півострів на початку листопада 2017 року.

Тоді, за словами Протопопова, в Ялті Бабіш-молодший познайомився з дівчиною з України.

"Після 20 хвилин спілкування з ним, вона зрозуміла, що він інший. Вона сприймала це так, що хлопчик в порядку, іноді йому важко, але він може впоратися з цим. Цю жінку рекомендував мій хороший друг", - розповів Протопопов. Він переконує, що ні сам він, ні його друг не мають зв’язків з російськими спецслужбами.

Коли українка повернулась додому в Кривий Ріг, син прем’єр-міністра висловив бажання поїхати до неї, і вони вирушили автомобілем на материкову Україну.

Нагадаємо, чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до Криму через корупційне розслідування.