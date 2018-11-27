Росіянин, який підірвав автобус "Боруссії", отримав 14 років за ґратами
Йому пред'явили обвинувачення за 28 пунктами, у тому числі в замаху на вбивство, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та вибуху. Підозрюваний зізнався у вибухах, але відмовився визнати провину у замаху на вбивство, , інформує BBC.
Прокуратура вимагала для Веннергольда довічного ув'язнення.
Нагадаємо, 11 квітня 2017 року біля автобуса з футболістами "Боруссії" стався вибух, спрацювали три радіокерованих бомби. Травми отримав захисник Марк Бартра і поліцейський, який перебував поруч.
За версією слідчих, мотивом злочину, що правоохоронні органи спочатку кваліфікували як теракт, є жага наживи. Поліція встановила, що підозрюваний перед здійсненням нападу купив через інтернет опціон на 15 тис. акцій клубу, витративши на це 78 тис. євро. У разі значного падіння вартості акцій він міг таким чином заробити до 4 млн євро.
Через тиждень після вибуху поліція оголосила про затримання Сергія В. – громадянина Німеччини російського походження. Слідство встановило, що незадовго до вибуху він купив біржовий контракт, який дозволяє отримати прибуток при падінні акцій "Боруссії". Чи зумів Сергій В. заробити після вибуху, невідомо.
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