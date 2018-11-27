Росіянин, який підірвав автобус "Боруссії", отримав 14 років за ґратами

Сергій Веннергольд, громадянин Росії і Німеччини, засуджений до 14 років позбавлення волі судом у Дортмунді за підрив автобуса місцевого футбольного клубу "Боруссія" у квітні 2017 року.

Йому пред'явили обвинувачення за 28 пунктами, у тому числі в замаху на вбивство, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та вибуху. Підозрюваний зізнався у вибухах, але відмовився визнати провину у замаху на вбивство, , інформує BBC.

Прокуратура вимагала для Веннергольда довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 11 квітня 2017 року біля автобуса з футболістами "Боруссії" стався вибух, спрацювали три радіокерованих бомби. Травми отримав захисник Марк Бартра і поліцейський, який перебував поруч.

За версією слідчих, мотивом злочину, що правоохоронні органи спочатку кваліфікували як теракт, є жага наживи. Поліція встановила, що підозрюваний перед здійсненням нападу купив через інтернет опціон на 15 тис. акцій клубу, витративши на це 78 тис. євро. У разі значного падіння вартості акцій він міг таким чином заробити до 4 млн євро.