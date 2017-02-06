Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями в Мексиці засудили на півтора року

Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання
У Мексиці суд Канкуна відновив розгляд справи Олексія Макеєва, який звинувачується в навмисному вбивстві, і визначив йому міру покарання у вигляді півтора років попереднього ув'язнення.
Росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями в Мексиці засудили на півтора року Олексій Макеєв. Фото: РИА Новости

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на російського консула в Мехіко Дмитра Болбот.

Суд визначив термін в три місяці на збір всіх матеріалів у справі, після чого почнеться безпосередньо процес із залученням адвокатів. Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання.

Нагадаємо, 19 травня у мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробували лінчувати російського громадянина Олексія Макеєва, який публікував в інтернеті образливі відеоролики. Один з нападників загинув.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.