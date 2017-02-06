CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мексиці суд Канкуна відновив розгляд справи Олексія Макеєва, який звинувачується в навмисному вбивстві, і визначив йому міру покарання у вигляді півтора років попереднього ув'язнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями в Мексиці засудили на півтора року
Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання
Олексій Макеєв. Фото: РИА Новости
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на російського консула в Мехіко Дмитра Болбот.
Суд визначив термін в три місяці на збір всіх матеріалів у справі, після чого почнеться безпосередньо процес із залученням адвокатів. Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання.
Нагадаємо, 19 травня у мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробували лінчувати російського громадянина Олексія Макеєва, який публікував в інтернеті образливі відеоролики. Один з нападників загинув.
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02 06 2017 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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