Росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями в Мексиці засудили на півтора року Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання

У Мексиці суд Канкуна відновив розгляд справи Олексія Макеєва, який звинувачується в навмисному вбивстві, і визначив йому міру покарання у вигляді півтора років попереднього ув'язнення.

Олексій Макеєв. Фото: РИА Новости

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на російського консула в Мехіко Дмитра Болбот. Суд визначив термін в три місяці на збір всіх матеріалів у справі, після чого почнеться безпосередньо процес із залученням адвокатів. Олексій Макеєв поки буде перебувати у в'язниці тимчасового утримання. Нагадаємо, 19 травня у мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробували лінчувати російського громадянина Олексія Макеєва, який публікував в інтернеті образливі відеоролики. Один з нападників загинув.

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