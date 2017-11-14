Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росіянина, який воював на боці ІДІЛ, ліквідували у Сирії

За словами сестри Лапшина, він загинув в березні 2016 року
У Сирії вбитий боксер з Уфи В'ячеслав Лапшин, який воював на боці "Ісламської держави".
Росіянина, який воював на боці ІДІЛ, ліквідували у Сирії Фото: Reuters

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на сестру Лапшина Ольгу.

Лапшин, за словами сестри, загинув в березні 2016 року. Його вдова Руфіна і четверо дітей повернулися в Росію 13 листопада. Літак доставив їх з Сирії в Грозний.

За словами Ольги Лапшиной, її брат - професійний спортсмен, боксер - прийняв іслам в 15 років. У червні 2015 року Лапшин разом з дружиною і трьома дітьми поїхали до Туреччини по туристичній путівці, проте назад в Росію вони не повернулися, а потім і перебралися в Сирію.

Руфіна Лапшина, залишившись вдовою, була змушена знову вийти заміж. Молодшу, четверту, дитину вона народила в другому шлюбі. За словами Ольги Лапшиной, вдова її брата одинадцять разів намагалася втекти на батьківщину із Сирії, але всі спроби закінчилися невдало.

Нагадаємо, за підрахунками Reuters, у Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Правила (анти)тютюнового лобізму

Правила (анти)тютюнового лобізму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.