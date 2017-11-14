Росіянина, який воював на боці ІДІЛ, ліквідували у Сирії
Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на сестру Лапшина Ольгу.
Лапшин, за словами сестри, загинув в березні 2016 року. Його вдова Руфіна і четверо дітей повернулися в Росію 13 листопада. Літак доставив їх з Сирії в Грозний.
За словами Ольги Лапшиной, її брат - професійний спортсмен, боксер - прийняв іслам в 15 років. У червні 2015 року Лапшин разом з дружиною і трьома дітьми поїхали до Туреччини по туристичній путівці, проте назад в Росію вони не повернулися, а потім і перебралися в Сирію.
Руфіна Лапшина, залишившись вдовою, була змушена знову вийти заміж. Молодшу, четверту, дитину вона народила в другому шлюбі. За словами Ольги Лапшиной, вдова її брата одинадцять разів намагалася втекти на батьківщину із Сирії, але всі спроби закінчилися невдало.
Нагадаємо, за підрахунками Reuters, у Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.
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