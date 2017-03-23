ПОЛІТИКА НОВИНИРосія тимчасово призупинила пропуск осіб та транспортних засобів через КП "Нові Юрковичі", який напроти пункту пропуску "Сеньківка" Чернігівської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія призупинила пропуск через КП "Нові Юрковичі" на кордоні з Чернігівщиною
Про причини такого рішення російські прикордонники не повідомили
Фото:bryansk.kp.ru
"Російська сторона офіційно повідомила керівництво Чернігівського прикордонного загону про тимчасове зупинення пропуску осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Нові Юрковичі" (РФ), що навпроти українського пункту пропуску "Сеньківка". Причини такого рішення російські прикордонники не повідомили", - повідомив спікер ДПСУ Олег Слободян на сторінці в Facebook.
Державна прикордонна служба просить громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок на даному напрямку.
Нагадаємо, на адмінкордоні з окупованим Кримом співробітниками ФСБ РФ були затримані двоє громадян України.
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23 03 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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