Росія призупинила пропуск через КП "Нові Юрковичі" на кордоні з Чернігівщиною

Про причини такого рішення російські прикордонники не повідомили

Росія тимчасово призупинила пропуск осіб та транспортних засобів через КП "Нові Юрковичі", який напроти пункту пропуску "Сеньківка" Чернігівської області.

"Російська сторона офіційно повідомила керівництво Чернігівського прикордонного загону про тимчасове зупинення пропуску осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Нові Юрковичі" (РФ), що навпроти українського пункту пропуску "Сеньківка". Причини такого рішення російські прикордонники не повідомили", - повідомив спікер ДПСУ Олег Слободян на сторінці в Facebook.

Державна прикордонна служба просить громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок на даному напрямку.

Нагадаємо, на адмінкордоні з окупованим Кримом співробітниками ФСБ РФ були затримані двоє громадян України.