Російська агресія показала банкрутство міфу про позаблоковість України, - Порошенко
"Не менш важливим, ніж членство в Євросоюзі для всіх нас є членство в НАТО. Російська агресія показала повне банкрутство міфу про позаблоковість. Скажіть мені, де зараз його апологети, які сидячи в цьому залі переконували нас, що саме позаблоковий статус є гарантією безпеки України?", - запитав Президент, виступаючи з щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.
"Нас переконували, що ми в безпеці, тільки щоб не розсердити Росію. І яка ціна була заплачена за це? Росія ж напала на позаблокову Україну, окупувала нашу територію. І головне, Росія вбила понад 10 тисяч наших громадян. А ті, хто переконував нас, що фігові листки - кращий захист, де вони зараз? Знайшли притулок в Москві і в Підмосков'ї", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків