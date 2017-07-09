Російська агресія показала банкрутство міфу про позаблоковість України, - Порошенко

"Нас переконували, що ми в безпеці, тільки щоб не розсердити Росію"

Президент Петро Порошенко вважає членство України в НАТО не менш важливим, ніж в Європейському Союзі.

"Не менш важливим, ніж членство в Євросоюзі для всіх нас є членство в НАТО. Російська агресія показала повне банкрутство міфу про позаблоковість. Скажіть мені, де зараз його апологети, які сидячи в цьому залі переконували нас, що саме позаблоковий статус є гарантією безпеки України?", - запитав Президент, виступаючи з щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Нас переконували, що ми в безпеці, тільки щоб не розсердити Росію. І яка ціна була заплачена за це? Росія ж напала на позаблокову Україну, окупувала нашу територію. І головне, Росія вбила понад 10 тисяч наших громадян. А ті, хто переконував нас, що фігові листки - кращий захист, де вони зараз? Знайшли притулок в Москві і в Підмосков'ї", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.