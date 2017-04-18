Російська акторка, яка гастролювала в Криму, має запланований виступ у Харкові

На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали

Російська актриса Наталія Бочкарьова, яка неодноразово виступала в окупованому Криму, має взяти участь у виставі у Харкові.

Виставу "Любов по понеділках" за участю Бочкарьової заплановано на 24 квітня, йдеться в анонсі вистави.

Дані про гастролі Бочкарьової в Криму після його окупації Росією є у відкритому доступі, йдеться у публікації на сайті "Апостроф". За незаконне перетинання кордону України зірку серіалу "Щасливі разом" занесли до бази даних сайту "Миротворець".

На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали.

Нагадаємо, учасниці російського шоу "Comedy Woman" виступили у Києві, незважаючи на попередні концерти в окупованому Росією Криму.

Також російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.