CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська актриса Наталія Бочкарьова, яка неодноразово виступала в окупованому Криму, має взяти участь у виставі у Харкові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російська акторка, яка гастролювала в Криму, має запланований виступ у Харкові
На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали
Наталя Бочкарьова. Фото: kp.ru
Виставу "Любов по понеділках" за участю Бочкарьової заплановано на 24 квітня, йдеться в анонсі вистави.
Дані про гастролі Бочкарьової в Криму після його окупації Росією є у відкритому доступі, йдеться у публікації на сайті "Апостроф". За незаконне перетинання кордону України зірку серіалу "Щасливі разом" занесли до бази даних сайту "Миротворець".
На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали.
Нагадаємо, учасниці російського шоу "Comedy Woman" виступили у Києві, незважаючи на попередні концерти в окупованому Росією Криму.
Також російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.
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