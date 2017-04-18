Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російська акторка, яка гастролювала в Криму, має запланований виступ у Харкові

На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали
Російська актриса Наталія Бочкарьова, яка неодноразово виступала в окупованому Криму, має взяти участь у виставі у Харкові.
Російська акторка, яка гастролювала в Криму, має запланований виступ у Харкові Наталя Бочкарьова. Фото: kp.ru

Виставу "Любов по понеділках" за участю Бочкарьової заплановано на 24 квітня, йдеться в анонсі вистави.

Дані про гастролі Бочкарьової в Криму після його окупації Росією є у відкритому доступі, йдеться у публікації на сайті "Апостроф". За незаконне перетинання кордону України зірку серіалу "Щасливі разом" занесли до бази даних сайту "Миротворець".

На запит сайту в СБУ відповіли, що рішення про заборону в'їзду до України громадянці РФ Бочкарьовій не ухвалювали.

Нагадаємо, учасниці російського шоу "Comedy Woman" виступили у Києві, незважаючи на попередні концерти в окупованому Росією Криму.

Також російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2017 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.