Російська авіація завдала авіудару по турецьких військових: є загиблі
Заяву Генштабу Збройних сил Туреччини оприлюднило турецьке видання Hurriyet.
Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з турецьким коллегом Реджепом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з інцидентом, повідомляється на сайті Кремля.
Путін і Ердоган домовилися провести спільне розслідування інциденту, а також "домовилися про нарощування координації військової лінії під час операції в Сирії проти ІДІЛ й інших екстремістських організацій".
Нагадаємо, що у 2015 році відносини Росії і Туреччини серйозно загострилися після того, як Туреччина збила російський військовий літак Су-24, що порушив турецький повітряний простір.
Після цього, Росія ввела санкції щодо Туреччини. Згідно з постановами, країні тепер не можна займатися будівництвом, архітектурною діяльністю, туристичним і готельним бізнесом, а також виконувати роботи із забезпечення державних і муніципальних послуг.
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