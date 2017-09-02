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Російська авіація завдала авіудару по турецьких військових: є загиблі

Удар нанесли помилково по будівлі, у якій перебували військові
У Сирії в районі міста Ель-Баб ВПС Росії здійснили авіаудар по турецьким військовим, в результаті чого щонайменше троє військових загинули, 11 осіб отримали поранення.
Російська авіація завдала авіудару по турецьких військових: є загиблі Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images

Заяву Генштабу Збройних сил Туреччини оприлюднило турецьке видання Hurriyet.

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з турецьким коллегом Реджепом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з інцидентом, повідомляється на сайті Кремля.

Путін і Ердоган домовилися провести спільне розслідування інциденту, а також "домовилися про нарощування координації військової лінії під час операції в Сирії проти ІДІЛ й інших екстремістських організацій".

Нагадаємо, що у 2015 році відносини Росії і Туреччини серйозно загострилися після того, як Туреччина збила російський військовий літак Су-24, що порушив турецький повітряний простір.

Після цього, Росія ввела санкції щодо Туреччини. Згідно з постановами, країні тепер не можна займатися будівництвом, архітектурною діяльністю, туристичним і готельним бізнесом, а також виконувати роботи із забезпечення державних і муніципальних послуг.

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09 02 2017 17:39
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