CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 20 лютого, в Сирії двічі обстріляли госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російська авіація розбомбила госпіталь у передмісті Дамаска, - правозахисники
Арбін знаходиться під контролем сирійських повстанців
Фото: abacapress.com
"Сьогодні по лікарні Арбіна було нанесено два удари, вона не працює", - сказав представник Сирійсько-американського медичного товариства, повідомляє АР.
За інформацією спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, лікарню розбомбила російська авіація.
Арбін знаходиться під контролем сирійських повстанців.
Нагадаємо, що в Східній Гуті в передмісті Дамаска в результаті бомбардувань і артилерійських обстрілів, які тривають вже третю добу, загинули не менше 194 людини.
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20 02 2018 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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