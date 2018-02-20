Російська авіація розбомбила госпіталь у передмісті Дамаска, - правозахисники Арбін знаходиться під контролем сирійських повстанців

У вівторок, 20 лютого, в Сирії двічі обстріляли госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.

Фото: abacapress.com

"Сьогодні по лікарні Арбіна було нанесено два удари, вона не працює", - сказав представник Сирійсько-американського медичного товариства, повідомляє АР. За інформацією спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, лікарню розбомбила російська авіація. Арбін знаходиться під контролем сирійських повстанців. Нагадаємо, що в Східній Гуті в передмісті Дамаска в результаті бомбардувань і артилерійських обстрілів, які тривають вже третю добу, загинули не менше 194 людини.

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