Російська авіація завдала потужного авіаудару по сирійському місту, - турецькі ЗМІ

ВКС Росії завдали ударів по селу Хамбушія в околицях сирійської провінції Ідліб.

За попередніми даними, загинули три і поранення отримали восьмеро осіб. Поранені доставлені в польові госпіталі, інформує турецьке агентство Anadolu.

В той же час, сили режиму Асада піддали ракетно-мінометному обстрілу села в околицях провінцій Лазкіє та Ідліб.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

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Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.