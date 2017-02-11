Російська хакерська група намагався зламати поштові скриньки українських політиків

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

Серед української політичної еліти це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народний депутат Сергій Лещенко та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів, повідомляє Associated Press.

Видання пише, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.

Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.

Нагадаємо, що польським фахівцям вдалося відбити хакерську атаку з боку Росії.

Додамо, що російська "фабрика тролів" використовувала для спроб дестабілізації ситуації всередині США гру Pokemon Go та інші інструменти.