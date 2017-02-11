Російська хакерська група намагався зламати поштові скриньки українських політиків
Серед української політичної еліти це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народний депутат Сергій Лещенко та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів, повідомляє Associated Press.
Видання пише, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.
Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.
Нагадаємо, що польським фахівцям вдалося відбити хакерську атаку з боку Росії.
Додамо, що російська "фабрика тролів" використовувала для спроб дестабілізації ситуації всередині США гру Pokemon Go та інші інструменти.
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