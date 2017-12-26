Російська і сирійська авіація бомблять сирійський Ідліб

У результаті авіаударів авіації режиму президента Сирії Башара Асада і ВКС Росії по Ідлібу, в результаті чого загинули дев'ятеро мирних жителів.

Сектор Гази, 14 липня 2014 року. Ізраїль здійснює авіаудари по сектору Гази в межах операції з наступу на бойовиків ХАМАС. Кількість загиблих палестинців досягла 227 осіб. 1 липня ізраїльська армія почала антитерористичну операцію проти бойовиків руху ХАМАС. Фото: AFP

"Сили режиму Асада порушили режим припинення вогню в зоні деескалації в сирійському Ідлібі, в результаті чого загинули дев'ятеро мирних жителів", - повідомляє Anadolu.

Як зазначають, ударів було завдано по пунктах Хувейні, Темініє, Абу Даїл, Мусейріфе, Джердженез, Аль-Абд, Хан-Шейхун на півдні та сході Ідліб, по селах Расм аль-Абід, Мерзет Алмахатта, Зейтунія і районах Латамне, Матула, Дженін , Меслухія на півночі Хами, що входить у зону деескалації.

Як повідомив агентству голова Управління цивільної оборони Ідліб ("Білі шоломи") Мустафа Хадж Юсуф, з ранку 26 грудня по півдню Ідліба і півночі Хами завдано більш ніж 50 авіаударів.

Пошуково-рятувальні роботи в регіоні тривають.

У результаті авіаударів у Хамі та Ідлібі напередодні загинули 15 мирних жителів.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що США виграли боротьбу з ІДІЛ в Сирії і Іраку і переслідують екстремістів у міру їх появи в інших місцях.

Президент Росії Володимир Путін прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі і віддав наказ про виведення російських військ з країни.

Довідка: війна у Сирії розпочалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були вимушені покинути свої домівки, 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.

Росія у цій війні підтримує уряд президента Башара Аль-Асада і надає повітряну підтримку урядовим силам. Іран також виступає на стороні Асада, а Сполучені Штати і Туреччина підтримують різні антиурядові повстанські групи.

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