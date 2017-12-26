Російська і сирійська авіація бомблять сирійський Ідліб
"Сили режиму Асада порушили режим припинення вогню в зоні деескалації в сирійському Ідлібі, в результаті чого загинули дев'ятеро мирних жителів", - повідомляє Anadolu.
Як зазначають, ударів було завдано по пунктах Хувейні, Темініє, Абу Даїл, Мусейріфе, Джердженез, Аль-Абд, Хан-Шейхун на півдні та сході Ідліб, по селах Расм аль-Абід, Мерзет Алмахатта, Зейтунія і районах Латамне, Матула, Дженін , Меслухія на півночі Хами, що входить у зону деескалації.
Як повідомив агентству голова Управління цивільної оборони Ідліб ("Білі шоломи") Мустафа Хадж Юсуф, з ранку 26 грудня по півдню Ідліба і півночі Хами завдано більш ніж 50 авіаударів.
Пошуково-рятувальні роботи в регіоні тривають.
У результаті авіаударів у Хамі та Ідлібі напередодні загинули 15 мирних жителів.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що США виграли боротьбу з ІДІЛ в Сирії і Іраку і переслідують екстремістів у міру їх появи в інших місцях.
Президент Росії Володимир Путін прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі і віддав наказ про виведення російських військ з країни.
Довідка: війна у Сирії розпочалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були вимушені покинути свої домівки, 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа