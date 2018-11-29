Російська мова зберегла статус регіональної у Запоріжжі
У середу, 28 листопада, депутати розглянули проект рішення "Про скасування рішень Запорізької міської ради", який передбачав скасування наступних рішень міськради:
"Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови";
"Про ретрансляцію російських телевізійних каналів у запорізьких кабельних мережах";
"Про захист прав мешканців м. Запоріжжя на інформацію" (2008 року);
"Про створення умов для подальшого розвитку російської мови в місті Запоріжжі"(2007 року);
"Про проведення в місті Запоріжжі дорадчого опитування громадян (консультативного референдуму) щодо виявлення волі громадян міста Запоріжжя стосовно надання російській мові статусу державної мови нарівні з українською" (2009 року).
Проект рішення підтримали 22 депутати, "проти" голосували – 0, не проголосували - 19. Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси "за", таким чином рішення не було прийнято, повідомляє УНН.
Нагадаємо, у 2012 році Верховна Рада ухвалила "закон Колесніченка-Ківалова" про мови. Він передбачав, що якщо кількість носіїв регіональної мови на певній території становить не менше 10% від загальної чисельності населення, ця мова може використовуватися в роботі місцевих органів самоврядування й офіційному документообіг нарівні з державною.
28 лютого 2018 року Конституційний суд України відмінив дію "мовного закону", визнавши його неконституційним.
Згідно ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.
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