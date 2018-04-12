Російська омбудсмен повідомила, що двоє з поранених моряків вже виходять на прогулянки, - Денісова
"Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень", - повідомила російська омбудсмен Тетяна Москалькова, інформує українська Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
"У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування", - додала Денісова зі слів Москалькової.
Москалькова розповіла, що Уповноважений з прав людини у Москві Тетяна Потяєва 4 грудня відвідала українських моряків, утримуваних РФ.
"Зокрема, московський омбудсман поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матросская тишина". За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття", - розповіла Денісова.
За словами Потяєвої, українці "виглядають нормально" і скарг на харчування від них не надходило.
"Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", - заявила вона.
Уповноважений з прав людини у Москві відвідала і українських військовополонених у СІЗО "Лефортово".
Москалькова повідомила, що український консул може їх відвідати.
"Проте, за інформацією нашого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав. Щодо спілкування родичів з моряками, то за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі". Сподіваюсь, що російська влада найближчим часом все ж надасть дозвіл українському консулу на зустріч з нашими військовими моряками", - додала Денісова.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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